В ГД поддержали предложение обязать курьеров сдавать тест на правила дорожного движения

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский положительно оценил предложение обязать курьеров-велосипедистов сдавать тест на знание ПДД. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее о необходимости обязательной проверки заявил начальник московского управления ГИБДД Александр Быков.

"Такая норма обезопасит всех участников движения, потому что, если выезжает на велосипеде курьер на пешеходную дорожку, он должен знать правила поведения на пешеходных дорогах. Если он выезжает на дорогу, то он должен знать правила поведения на дороге, как нужно передвигаться", – подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, законодательная инициатива сейчас актуальна. При этом он предложил ввести такое же требование для моноколес, самокатов и иных легких средств передвижения, которыми также пользуются курьеры.

Владимир Афонский подчеркнул, что проводить тестирование целесообразно со стороны организации, которая нанимает сотрудников. Для этих целей, считает депутат Госдумы, можно приглашать сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция с 28 июня по 8 июля проводит в столице профилактическую работу по повышению безопасности среди мотоциклистов, велосипедистов и водителей электросамокатов. В ведомстве напомнили, что с начала года в Москве произошло 118 ДТП с участием автомобилистов.