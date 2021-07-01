ГИБДД Москвы усилила слежку за байкерами, велосипедистами и водителями электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская Госавтоинспекция с 28 июня по 8 июня проводит профилактическую работу по повышению безопасности среди мотоциклистов, велосипедистов и водителей электросамокатов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По информации ведомства, в течение первых пяти месяцев текущего года в столице было зафиксировано 156 ДТП с участием мотоциклистов, еще 118 – с участием велосипедистов.

"Вместе с тем в последнее время увеличилось количество поступающих в адрес управления ГИБДД Москвы обращений граждан с жалобами на лиц, использующих пешеходные зоны для передвижения на велосипедах и электросамокатах, игнорируя предоставленную пешеходам приоритетность в движении, а также перемещаясь по проезжей части с нарушением правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в городе более 90% аварий с самокатами приходится на личный транспорт, а на прокатный – 8%. По его словам, остается очень важным вопрос инфраструктуры, а также медленных зон.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.