Микроавтобус сбил велосипедиста на Остафьевской улице

Микроавтобус сбил велосипедиста, переезжавшего пешеходный переход на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта в телеграм-канале.

ДТП произошло на Остафьевской улице в районе дома 8. По предварительным данным, пострадал ребенок 15 лет.

Автомобилистов призывают снижать скорость перед пешеходным переходом, а пешеходов – быть внимательными при переходе дороги, особенно на велосипеде. Согласно правилам, необходимо переходить дорогу пешком, ведя велосипед рядом с собой.

25 мая два человека стали жертвами аварии, в которой столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли водитель и пассажир двухколесного транспортного средства.