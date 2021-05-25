Очевидцы сообщили о ДТП с участием такси на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе произошла авария с участием такси

На Варшавском шоссе произошла авария с участием автомобиля такси, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, машина с шашечками въехала в столб. Очевидцы сообщают, что она сильно повреждена. При этом информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время движение в районе аварии частично ограничено.

Ранее было перекрыто движение в районе пересечения Каширского шоссе и Ясеневой улицы. На данном участке столкнулись два автомобиля.