Трое пострадали в ДТП на Волоколамском шоссе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Волоколамском шоссе в Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, включая 13-летнего подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД.

"В 16:00 мск в районе 25 км Волоколамского шоссе столкнулись три легковых автомобиля. Volkswagen проехал на красный свет и при повороте столкнулся с Mazda, которая столкнулась с Ford. Пострадали три человека", – рассказали в полиции.

По данным ведомства, все пострадавшие в ДТП находятся не в тяжелом состоянии.

Ранее в Щербинке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них госпитализировали на вертолете Московского авиационного центра. На борту воздушного судна находились представители медицинской бригады.