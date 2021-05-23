На 49 км МКАД затруднено движение из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария произошла на внутренней стороне 49 километра МКАД в районе улицы Генерала Дорохова, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля наехал на бетонный разделитель. Он не справился с управлением при перестроении.

В результате аварии образовался затор протяженностью 3,5 километра. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Щербинке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них госпитализировали на вертолете Московского авиационного центра. На борту воздушного судна находились представители медицинской бригады.

Также сообщалось о столкновении автобуса и велосипедиста на Алтуфьевском шоссе. Автобус принадлежит коммерческому перевозчику "Таксомоторный парк 20". По предварительным данным, велосипедист нарушил ПДД и выехал на красный сигнал светофора.

