Движение перекрыто на пересечении Каширского шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении Каширского шоссе и Ясеневой улицы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На пересечении Каширского шоссе и Ясеневой улицы произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин опрокинулась на крышу", – уточнили в ведомстве.

На данный момент из-за аварии перекрыты третья и четвертая полосы движения в районе места столкновения. К месту происшествия уже прибыли городские службы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

В понедельник, 24 мая, сообщалось, что три автомобиля столкнулись на улице Исаковского в Москве. Как выяснилось позднее, на месте проводились съемки.