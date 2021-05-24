Три автомобиля столкнулись на улице Исаковского

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля, в том числе машина скорой помощи, столкнулись на улице Исаковского в районе дома 31. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

"Мы уточнили: на улице Исаковского ведутся киносъемки. Авария постановочная", – позднее добавили специалисты.

Ранее в Щербинке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них госпитализировали на вертолете Московского авиационного центра.

