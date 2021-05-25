Два человека погибли при столкновении мотоцикла и машины в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека стали жертвами ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице, трагедия произошла в поселении Десеновское в районе дома 1 по Армейской улице.

"В результате ДТП водитель и пассажир двухколесного транспорта от полученных травм скончались на месте происшествия", – уточнили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что в результате аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Московской области погиб 82-летний байкер. Трагедия произошла на Осташковском шоссе.