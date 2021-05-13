Четыре машины и мотоцикл столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП случилось на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, в ДТП столкнулись четыре машины и мотоцикл. Авария случилась на Волоколамском шоссе в районе дома 62.

"Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам в сторону центра и одной полосе в строну области", – заявил источник.

Он отметил, что в результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия находятся полицейские. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее внедорожник и мотоцикл столкнулись на Щелковском шоссе на востоке столицы. В результате случившегося погиб один человек.

До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД. Инцидент случился около 04:15 во вторник, 11 марта, на 53-м километре автодороги.