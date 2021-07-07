Автомобилистов предупредили о миллионных штрафах за нарушения ПДД

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Российским автомобилистам рассказали о правонарушениях, за которые грозят штрафы от нескольких сотен тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает журнал "За рулем".
Первым в списке значится пьяное вождение. Если водитель попался первый раз, то ему выпишут штраф в размере 30 тысяч рублей и лишат прав на срок до 2 лет. За повторное нарушение с 1 июля ему придется заплатить до 300 тысяч рублей. В случае если у автомобилиста есть судимость за ДТП с жертвами, то придется отдать полмиллиона рублей.
Далее следует перевозка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров водителя оштрафуют на 10 тысяч рублей, юрлицу придется расстаться с 500 тысячами.
Кроме того, лжеинвалидам и тем, кто установит на машину сирену, мигалку и фонарь такси, также придется заплатить до 500 тысяч рублей. Это касается только юрлиц, частникам придется отдать 5 тысяч рублей.
В крупный штраф может вылиться и парковка на газоне: до 300 тысяч рублей придется заплатить юрлицу или клиенту каршеринга.
Однако есть риск нарваться и на миллионный штраф. Столько придется заплатить юрлицам за нанесение на транспортное средство рекламных надписей или конструкций, создающих угрозу безопасности дорожного движения. Это распространяется и на звуковую рекламу. Физическим лицам за эти нарушения грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов.
По словам специалиста, на данный момент в России нет единого порядка обращений по данным взысканиям, а законодательная инициатива предложит адекватный соответствующий инструмент.
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