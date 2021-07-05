Эксперт оценил закон об обжаловании автомобильных штрафов

Фото: Агентство "Москва"

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил новый законопроект об обжаловании автомобильных штрафов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, на данный момент в России нет единого порядка обращений по данным взысканиям, а законодательная инициатива предложит адекватный соответствующий инструмент.

"То, что сейчас внесено, – попытка внести некий стандарт порядка обжалования. Потому что получается следующее: сейчас для обжалования нужно каким-то образом обратиться в это подразделение, не всегда есть возможность установить (в какое), и не всегда это получается сделать в установленные сроки... Когда ты идешь в суд, нужно еще выяснять, в какой именно", – заявил эксперт.

Солдунов напомнил, что действующее законодательство отменяет презумпцию невиновности в случае нарушения ПДД. Штрафы, таким образом, накладываются на владельца автомобиля, а не на водителя. И если владелец не нарушал правила, то он должен самостоятельно доказывать свою непричастность.

Руководитель Всероссийского общества автомобилистов объяснил, что наличие инструмента для обжалования нарушений, зафиксированных камерами, позволит избежать перегрузки судов обращениями по данному вопросу.

В Госдуму ранее внесли законопроект, облегчающий обжалование штрафов для водителей, полученных после видеофиксации нарушений городскими камерами. Об этом рассказал один из его авторов, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.