В Госавтоинспекции ответили на вопрос о новых штрафах за парковку

Фото: Москва 24
Госавтоинспекция не располагает данными о взысканиях за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Ранее в СМИ распространилась информация, что за стоянку на местах, предусмотренных для машин скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции, будет введен штраф. При этом в КоАП таких санкций пока нет.
"Госавтоинспекция России сведениями об указанной инициативе не располагает", – приводит ТАСС сообщение пресс-центра.
Ранее глава столичного управления ГИБДД РФ Александр Быков рассказал, что в Москве регулярно ловят блогеров, которые ездят на автомобилях, снятых с регистрационного учета и на них не приходят штрафы за нарушение ПДД.
По словам Быкова, также сотрудники ГИБДД отслеживают публикации правонарушителей-блогеров, которые пытаются пиариться на своих правонарушениях.
В ГИБДД рассказали, где должны ездить электросамокаты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: