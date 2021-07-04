В Госавтоинспекции ответили на вопрос о новых штрафах за парковку

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Госавтоинспекция не располагает данными о взысканиях за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее в СМИ распространилась информация, что за стоянку на местах, предусмотренных для машин скорой помощи, пожарных, МЧС, полиции, будет введен штраф. При этом в КоАП таких санкций пока нет.



"Госавтоинспекция России сведениями об указанной инициативе не располагает", – приводит ТАСС сообщение пресс-центра.

Ранее глава столичного управления ГИБДД РФ Александр Быков рассказал, что в Москве регулярно ловят блогеров, которые ездят на автомобилях, снятых с регистрационного учета и на них не приходят штрафы за нарушение ПДД.

По словам Быкова, также сотрудники ГИБДД отслеживают публикации правонарушителей-блогеров, которые пытаются пиариться на своих правонарушениях.

