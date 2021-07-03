В Москве ГИБДД улучшит работу камер для передачи данных с них на планшеты патрульных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков рассказал "России 24", что в столице усовершенствуют программное обеспечение камер фотовидеофиксации для передачи информации с них на планшеты патрульных. После этого они смогут останавливать машины нарушителей в транспортном потоке.

"После отладки соответствующего ПО, соответствующая информация с камер фотовидеофиксации уже будет передаваться непосредственно нашим нарядам на маршрутах патрулирования на планшет", – рассказал он.

По словам Быкова, патрульный наряд будет располагаться примерно в 1,5–2 километрах от камер. Он также отметил, что по применению средств фотовидеофиксации на дорогах столица является лидером. Благодаря этому в Москве самая низкая в стране тяжесть последствий ДТП.

Ранее руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык рассказал, что почти половина ДТП со смертельным исходом происходит из-за высокой скорости.

С начала 2021 года превышение скорости стало причиной 46% смертельных аварий. Кроме того, Москва находится в списке лидеров по этому показателю.