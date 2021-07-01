Стала известна причина половины смертельных ДТП в Москве

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Руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык рассказал, что почти половина ДТП со смертельным исходом происходит из-за высокой скорости. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала 2021 года превышение скорости стало причиной 46% смертельных аварий. Кроме того, Москва находится в списке лидеров по этому показателю.

При этом глава ЦОДД уточнил, что столичные дороги с каждым годом становятся лучше. Для безопасности водителей и пешеходов власти города устанавливают специальные камеры телеобзора, светофоры, комплексы фотовидеофиксации и другие необходимые элементы.

Кизлык также отметил, что после установки специального оборудования количество ДТП снижается на 40%.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Родион Букачаков предложил штрафовать водителей на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах более чем на 10 километров в час. Законопроект разработан для снижения числа ДТП, возникающих при превышении водителями скорости в населенных пунктах.