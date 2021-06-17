Водителей предложили штрафовать за превышение скорости свыше 10 км/ч в населенных пунктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водителей следует штрафовать на 500 рублей за превышение максимальной скорости в населенных пунктах более чем на 10 километров в час. С таким предложением выступил депутат Госдумы от "Единой России" Родион Букачаков.

Законопроект разработан для снижения числа ДТП, возникающих при превышении водителями скорости в населенных пунктах, отмечается в пояснительной записке.

Документ предусматривает введение административной ответственности для тех, кто превышает разрешенную скорость на величину более 10, но менее 20 километров в час. Штраф составит 500 рублей.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что на некоторых улицах Москвы могут ограничить скорость до 30 километров в час. Речь идет об участках с оживленным пешеходным движением. Каждую улицу, где много людей, есть велосипедный трафик и школа, рассмотрят отдельно и определят максимально возможную скорость.

