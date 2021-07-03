В Москве курьеров на велосипедах хотят обязать сдавать экзамены на знание ПДД

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Курьеров на велосипедах могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД. С такой инициативой намерена выступить столичная Госавтоинспекция, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

"Статистика показывает, что данная категория у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП", – отметил он.

Быков заявил о необходимости проработки вопроса по законодательному закреплению нормы, которая будет обязывать организации принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах.

Ранее Быков рассказал, что в Москве регулярно ловят блогеров, которые ездят на автомобилях, снятых с регистрационного учета и на них не приходят штрафы за нарушение ПДД.