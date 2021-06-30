Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд

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В столичной прокуратуре заявили, что дело блогера Эдварда Била о крупном ДТП в центре Москвы направлено в суд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Органами предварительного расследования в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отказано. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.

Уточняется, что обвинительное заключение Билу выдали в прокуратуре Москвы. Блогеру предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине мая защита потерпевшей в деле о ДТП в центре Москвы попросила закрыть уголовное дело в отношении Била. Однако суд отказался закрывать дело по примирению сторон.

