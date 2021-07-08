Двое детей пострадали в ДТП на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель BMW сбил двоих детей на улице Металлургов в Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, пострадавшие получили несерьезные травмы. Уточняется, что несовершеннолетние переходили дорогу в неположенном месте, а нерегулируемый пешеходный переход находится в 50 метрах от места аварии.

"На улице Металлургов у дома 37Б водитель автомобиля BMW совершил наезд на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в неположенном для перехода месте", – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Известно также, что водитель с места происшествия не скрывался, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В среду, 7 июля, в Москве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.