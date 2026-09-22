Меркель призвала ХДС опереться на опыт Аденауэра после неудач на выборах

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) обратиться к политическому наследию первого канцлера Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство DPA.

Меркель напомнила о подходе Аденауэра к объединению различных людей и связала его с нынешней ролью народной партии.

"Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил", – уточнила она.

Экс-канцлер отметила, что в период руководства Аденауэра ХДС базировался на трех равнозначных идеологических столпах: либеральном, консервативном и христианско-социальном.

Кроме того, она указала на ключевые социальные группы, с которыми партия стремилась выстраивать конструктивный диалог и взаимодействие: работодателей и наемных сотрудников, мужчин и женщин, городских и сельских жителей, а также представителей различных конфессий и возрастных поколений.

К этим категориям Меркель предложила добавить людей с миграционным прошлым и без него. Она подчеркнула, что Аденауэр, осознав уроки предыдущих неудач, считал важным завоевывать поддержку широких масс электората, не жертвуя при этом принципиальностью политической позиции.

ХДС впервые не прошел в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании. Партия не смогла преодолеть барьер в 5%. При этом оппозиционная "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 38,2% голосов.

Комментируя произошедшее, глава ХДС и действующий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал это "катастрофой".