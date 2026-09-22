Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 08:12

Политика

Меркель призвала ХДС опереться на опыт Аденауэра после неудач на выборах

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Henning Kaiser

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) обратиться к политическому наследию первого канцлера Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство DPA.

Меркель напомнила о подходе Аденауэра к объединению различных людей и связала его с нынешней ролью народной партии.

"Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил", – уточнила она.

Экс-канцлер отметила, что в период руководства Аденауэра ХДС базировался на трех равнозначных идеологических столпах: либеральном, консервативном и христианско-социальном.

Кроме того, она указала на ключевые социальные группы, с которыми партия стремилась выстраивать конструктивный диалог и взаимодействие: работодателей и наемных сотрудников, мужчин и женщин, городских и сельских жителей, а также представителей различных конфессий и возрастных поколений.

К этим категориям Меркель предложила добавить людей с миграционным прошлым и без него. Она подчеркнула, что Аденауэр, осознав уроки предыдущих неудач, считал важным завоевывать поддержку широких масс электората, не жертвуя при этом принципиальностью политической позиции.

ХДС впервые не прошел в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании. Партия не смогла преодолеть барьер в 5%. При этом оппозиционная "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 38,2% голосов.

Комментируя произошедшее, глава ХДС и действующий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал это "катастрофой".

Читайте также


политиказа рубежом

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика