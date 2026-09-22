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22 сентября, 07:55

Политика

Макрон обсудил с Трампом поставки ракет-перехватчиков для Украины

Фото: ТАСС/Sipa USA/SOPA Images

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков для Украины. Слова французского президента приводит агентство Reuters.

Разговор, как утверждает Макрон, получился продолжительным и касался Украины и России. Президент Франции охарактеризовал прошедшие переговоры как "очень хорошие" и "очень конструктивные".

Макрон добавил, что Франция и США намерены добиваться моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, по итогам встречи стороны договорились координировать усилия для снижения напряженности на энергетическом рынке и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп потребовал от украинского президента Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным журналистов, Трамп неоднократно просил об этом, поскольку атаки поднимают цены на дизельное топливо во всем мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время нет подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров Россия – США – Украина по урегулированию конфликта. Вместе с тем Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров.

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