"Ростех" поставил Минобороны РФ новейшие антидроновые системы "Зубр"

Фото: телеграм-канал "Высокоточка"

Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей "Зубр". Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Комплексы предназначены для прикрытия важных объектов и работают по малоразмерным низколетящим целям. "Зубры" самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания на средства поражения. Кроме того, системы могут работать как часть единой эшелонированной противодроновой защиты.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что системы искусственного интеллекта сейчас активно интегрируют в систему противовоздушной обороны.

По его словам, единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности по атакам беспилотников создают в стране с апреля. Одновременно с этим ИИ применяют в российских дронах для навигации, распознавания образов и автозахвата целей.