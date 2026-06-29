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29 июня, 10:32

Политика

Белоусов рассказал об активном внедрении ИИ в ПВО

Фото: ТАСС/пресс-служба минобороны РФ/Вадим Савицкий

Системы искусственного интеллекта сейчас активно интегрируют в систему противовоздушной обороны (ПВО), результаты этой работы будут видны к ноябрю. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности по атакам беспилотников создают в РФ с апреля. Как отметил Белоусов, "большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины". В систему входят боевая машина, мобильно-огневая группа, пункты управления и радиолокационные станции (РЛС), уточнил глава ведомства.

"Большой куст искусственного интеллекта – это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, по крайней мере с одной", – сказал он.

По его словам, ИИ также применяют в российских дронах для навигации, распознавания образов и автозахвата целей. В войска внедряют программное обеспечение, позволяющее определять цели на тактическом уровне, а также управлять боем и видеть всю обстановку.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия имеет несколько преимуществ в борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта. В частности, у страны есть кадры для решения задач по развитию ИИ. Кроме того, страна знает о рисках использования подобных технологий.

Путин заявил, что Россия активно работает над развитием дронов с ИИ

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