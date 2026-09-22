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22 сентября, 07:35

Общество

Встречи книжного клуба для ветеранов СВО организовали в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Едином центре поддержки открылся "Книжный клуб в Береговом" – новый формат встреч для ветеранов специальной военной операции и их семей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники будут собираться два раза в месяц по воскресеньям, чтобы обсуждать книги, делиться впечатлениями и знакомиться с классическими и современными произведениями. Организатором клуба выступила литературный критик, доцент кафедры литературно-художественной критики и публицистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елизавета Шарыгина.

Перед каждой встречей участники читают выбранное произведение, а затем вместе разбирают сюжет, характеры героев, авторские идеи и то, как книги разных эпох воспринимаются сегодня. По словам Шарыгиной, главная цель – создать пространство для открытого разговора о литературе.

"Мы вместе создаем пространство, где можно открыто говорить о книгах – спорить, соглашаться, находить неожиданные смыслы. Особенно интересно, когда одну и ту же историю по-разному воспринимают люди разных поколений и с разным жизненным опытом. Мы не ищем единственно правильную трактовку, а вместе разбираемся, что именно задело каждого читателя", – рассказала Шарыгина.

В ближайшее время участники обсудят "Дуэль" и другие рассказы Антона Чехова. Ведущая клуба поможет заметить детали текста, глубже разобраться в характерах героев и понять исторический и культурный контекст произведения. В планах также обсуждение романа "Анна Каренина" Льва Толстого.

Директор Единого центра поддержки Дария Старовойтова отметила, что для ветеранов, их жен и детей центр – это место, куда можно прийти не только за помощью, но и за общением и впечатлениями.

"Вместе сходить на мастер-класс, попробовать себя в одном из видов спорта, побывать на творческой встрече или семейном празднике. Здесь интересно и взрослым, и детям – появляются новые увлечения, знакомства и свои добрые традиции. Поэтому смотрите расписание и приходите всей семьей, выбирайте то, что вам по душе, и проводите время с удовольствием", – добавила она.

Узнать расписание ближайших встреч книжного клуба и других мероприятий можно в канале Единого центра поддержки в MAX или по телефону горячей линии 8 (495) 870-55-45.

В Москве участникам СВО также предлагают регулярные тренировки по боксу в "Академии бокса" в "Лужниках". Единый центр поддержки, Московская ассоциация ветеранов СВО и "Академия бокса" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Занятия носят физкультурно-оздоровительный характер. Ветераны будут осваивать технику ударов, работать на мешках и лапах, выполнять упражнения на координацию в группах до шести человек.

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