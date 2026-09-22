Московский зоопарк: орангутаны Чапа и Чава любят футболки оверсайз и ночнушки

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Пледы, махровые полотенца, покрывала и просторная одежда особенно пригодятся обезьянам Московского зоопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую секцией человекообразных обезьян отдела "Приматы" Татьяну Муштакову.

Животные используют текстиль не только по прямому назначению. Борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, капуцины и мартышковые могут надевать одежду, стирать белье и протирать тканью окна в своих вольерах. Муштакова отметила, что киперы также дают приматам красивые предметы одежды и ткань в качестве награды за успешно выполненный тренинг.

При этом предпочтения у обитателей павильона различаются. По словам Муштаковой, взрослые самки орангутанов Чапа и Чава особенно любят футболки оверсайз и ночнушки. Остальные орангутаны и гориллы выбирают полотенца, пледы и покрывала. Большие махровые полотенца пользуются у животных особой популярностью, а вязаные пледы они могут разбирать на нитки.

Зоопарк сейчас проводит акцию по сбору текстиля для приматов и постоянно испытывает потребность в таком расходном материале. Посетителей просят приносить вещи больших размеров, предпочтительно оверсайз, пледы и плотные постельные принадлежности.

В акции участвуют только новые вещи. Такое правило связано с санитарно-гигиеническими нормами содержания животных. Муштакова добавила, что текстиль должен быть чистым и не иметь крючков, замков и пуговиц. Приматы любят отрывать подобные элементы, поэтому они могут представлять для животных опасность.

Ранее специалисты Московского зоопарка устроили манулу Тимофею необычный подарок – спрятали перепелку в коробке с древесной шерстью, чтобы разнообразить его привычную обстановку. Такой способ развлечь манула связан с обогащением среды и его поисковым и охотничьим поведением – Тимофей должен самостоятельно обнаружить источник запаха и добыть еду. При этом обычные кошачьи игрушки его почти не интересуют – главным развлечением для манула остается лежать в теплый день на полочке и наблюдать за происходящим в вольере и за людьми.

