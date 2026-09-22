Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 09:24

Город
Главная / Новости /

Московский зоопарк: орангутаны Чапа и Чава любят футболки оверсайз и ночнушки

В Московском зоопарке рассказали, какую одежду любят приматы

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Пледы, махровые полотенца, покрывала и просторная одежда особенно пригодятся обезьянам Московского зоопарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую секцией человекообразных обезьян отдела "Приматы" Татьяну Муштакову.

Животные используют текстиль не только по прямому назначению. Борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, капуцины и мартышковые могут надевать одежду, стирать белье и протирать тканью окна в своих вольерах. Муштакова отметила, что киперы также дают приматам красивые предметы одежды и ткань в качестве награды за успешно выполненный тренинг.

При этом предпочтения у обитателей павильона различаются. По словам Муштаковой, взрослые самки орангутанов Чапа и Чава особенно любят футболки оверсайз и ночнушки. Остальные орангутаны и гориллы выбирают полотенца, пледы и покрывала. Большие махровые полотенца пользуются у животных особой популярностью, а вязаные пледы они могут разбирать на нитки.

Зоопарк сейчас проводит акцию по сбору текстиля для приматов и постоянно испытывает потребность в таком расходном материале. Посетителей просят приносить вещи больших размеров, предпочтительно оверсайз, пледы и плотные постельные принадлежности.

В акции участвуют только новые вещи. Такое правило связано с санитарно-гигиеническими нормами содержания животных. Муштакова добавила, что текстиль должен быть чистым и не иметь крючков, замков и пуговиц. Приматы любят отрывать подобные элементы, поэтому они могут представлять для животных опасность.

Ранее специалисты Московского зоопарка устроили манулу Тимофею необычный подарок – спрятали перепелку в коробке с древесной шерстью, чтобы разнообразить его привычную обстановку. Такой способ развлечь манула связан с обогащением среды и его поисковым и охотничьим поведением – Тимофей должен самостоятельно обнаружить источник запаха и добыть еду. При этом обычные кошачьи игрушки его почти не интересуют – главным развлечением для манула остается лежать в теплый день на полочке и наблюдать за происходящим в вольере и за людьми.

"Новости дня": Московский зоопарк перешел на осеннее расписание

Читайте также


животныегород

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика