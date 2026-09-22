В МИД РФ иронично отреагировали на встречу Зеленского и Макрона в США

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Встречу президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в Нью-Йорке перед мероприятиями Генассамблеи ООН с иронией воспринял посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение", – написал дипломат.

Он также приложил фотографии встречи Зеленского и Макрона. На снимках главы государств пожимают руки, обнимаются и улыбаются.

Кроме того, в Нью-Йорке французский президент обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков для Украины. По словам Макрона, разговор был продолжительным, касался России и Украины. Он охарактеризовал прошедшие контакты как "очень хорошие" и "очень конструктивные".