Фотовыставка о лучших строительных проектах открылась в парке 50-летия Октября

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

В парке 50-летия Октября начала работу фотовыставка, посвященная лауреатам конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция, которая будет работать до 21 октября, объединяет проекты разного масштаба и назначения – от станций метро и мостов до школ, больниц и общественных пространств. На снимках представлены объекты, которые открылись в 2025 году, а в 2026-м стали победителями конкурса.

Среди них – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой, четыре станции Троицкой линии метро, мост Академика Королева и новый комплекс ДГКБ святого Владимира.

Отдельный раздел выставки посвящен архитектурным деталям. Например, башня Национального космического центра высотой 288 метров выделяется трехгранной формой и красной крышей, которые вызывают ассоциации с космическим кораблем. Мост Академика Королева примечателен легкой дугообразной конструкцией, ставшей заметной частью панорамы Москвы-реки.

Экспозиция будет интерактивной: на фотографиях некоторых объектов размещены QR-коды. Сканируя их, посетители смогут с помощью дополненной реальности "оживить" снимки и рассмотреть проекты в новом формате.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, выставка даст возможность увидеть Москву в новых ракурсах благодаря вниманию к деталям, архитектурным приемам и нюансам воплощения проектов. По его словам, успех каждого возводимого объекта является результатом совместного труда архитекторов, инженеров, строителей и иных профессионалов.

Ранее в столичном метрополитене открылись новые художественные выставки. Первая разместилась в переходе между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии, а также между станцией "Новаторская" БКЛ и одноименной станцией Троицкой линии. Вторая находится в переходе между станцией "Проспект Вернадского" БКЛ и одноименной станцией Сокольнической линии.