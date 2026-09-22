Игровые пространства для детей обновили во дворах Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Игровые пространства для детей разных возрастов обновили во дворах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

При проведении работ на детских площадках специалисты учитывают возраст юных горожан. Самые маленькие могут играть в песочницах, скатываться с небольших горок и заниматься с развивающими элементами. Ребятам постарше подойдут многофункциональные комплексы с конструкциями для лазания и канатными переходами.

Такие зоны и для малышей, и для школьников появились, например, на Большой Черемушкинской улице в Академическом районе. Кроме того, там же взрослые и подростки могут заниматься спортом на специальных площадках.

На Веерной улице в Очаково-Матвеевском появились зоны для разных возрастов. Дети от 3 до 7 лет теперь играют в комплексе с песочницей, горкой и переходами, а старшие ребята могут оценить большое пространство для активных игр. Там же есть батут и качели.

На Бачуринской улице в Коммунарке установлены большие комплексы в виде замков. На улице Сосенский Стан также есть городок с развивающими элементами. Обустроена спортивная зона с турниками, гимнастическими кольцами и рукоходами.

В районе Троицк тоже есть разные игровые зоны. Там установили как большой комплекс-замок, так и небольшие конструкции для совсем юных жителей.

Тем временем на северо-западе столицы появились современные зоны для занятий спортом. Там можно проводить тренировки и играть в настольный теннис в любое время года. На многих площадках установлены уличные тренажеры.

