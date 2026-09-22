ВС РФ применили "Цирконы" при ударах по объектам на Украине

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Российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины с применением высокоточного оружия и беспилотников. Среди использованных средств были ракеты "Циркон", запущенные с морских носителей, сообщили в Минобороны РФ.

"Цирконы с моря принесли врагу цунами и торнадо", – говорится в сообщении, которое сопровождается изображением запуска ракет с надписью "Девятый вал".

По данным ведомства, поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Кроме того, поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что системы искусственного интеллекта сейчас активно интегрируют в систему противовоздушной обороны. По его словам, единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности по атакам беспилотников создают в стране с апреля.

