22 сентября, 09:16Политика
ВС РФ применили "Цирконы" при ударах по объектам на Украине
Фото: mil.ru
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины с применением высокоточного оружия и беспилотников. Среди использованных средств были ракеты "Циркон", запущенные с морских носителей, сообщили в Минобороны РФ.
"Цирконы с моря принесли врагу цунами и торнадо", – говорится в сообщении, которое сопровождается изображением запуска ракет с надписью "Девятый вал".
По данным ведомства, поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Кроме того, поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что системы искусственного интеллекта сейчас активно интегрируют в систему противовоздушной обороны. По его словам, единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности по атакам беспилотников создают в стране с апреля.
Минобороны РФ сообщило об ударах по портовой инфраструктуре Украины