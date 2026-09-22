22 сентября, 08:04Происшествия
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 297 украинских беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что все дроны были самолетного типа. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями, а также:
- Курской областью;
- Липецкой областью;
- Нижегородской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Самарской областью;
- Саратовской областью;
- Смоленской областью;
- Тамбовской областью;
- Ульяновской областью.
Кроме того, БПЛА ликвидировали над Крымом.
Ранее сообщалось, что над территорией Самарской области уничтожили десятки беспилотников ВСУ. Повреждения получили гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили.