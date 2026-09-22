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22 сентября, 08:04

Происшествия

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 297 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все дроны были самолетного типа. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями, а также:

  • Курской областью;
  • Липецкой областью;
  • Нижегородской областью;
  • Ростовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Самарской областью;
  • Саратовской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Ульяновской областью.

Кроме того, БПЛА ликвидировали над Крымом.

Ранее сообщалось, что над территорией Самарской области уничтожили десятки беспилотников ВСУ. Повреждения получили гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили.

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