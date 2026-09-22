Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 297 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все дроны были самолетного типа. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями, а также:



Курской областью;

Липецкой областью;

Нижегородской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Самарской областью;

Саратовской областью;

Смоленской областью;

Тамбовской областью;

Ульяновской областью.

Кроме того, БПЛА ликвидировали над Крымом.

Ранее сообщалось, что над территорией Самарской области уничтожили десятки беспилотников ВСУ. Повреждения получили гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили.