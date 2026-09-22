Более 60 машино-мест выставили на торги в районе Фили-Давыдково

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 69 машино-мест в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент по конкурентной политике.

Парковочные места площадью от 13,3 до 16,6 квадратного метра находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу Давыдковская улица, дом 10, вблизи станции метро "Славянский бульвар".

Заявки от горожан принимаются до 25 сентября. Сами торги состоятся 2 октября. Чтобы принять участие в аукционах, необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Как отметили в департаменте, город часто предлагает парковочные места как на отдельных многоуровневых паркингах, так и в жилых домах.

Автовладельцы также могут приобрести одно из 69 машино-мест, выставленных на торги в районе Капотня. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,4 квадратного метра, что дает возможность подобрать место конкретно под свое авто. Аукционы пройдут с 28 сентября по 5 октября.

