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22 сентября, 08:18

Транспорт

Более 60 машино-мест выставили на торги в районе Фили-Давыдково

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 69 машино-мест в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент по конкурентной политике.

Парковочные места площадью от 13,3 до 16,6 квадратного метра находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу Давыдковская улица, дом 10, вблизи станции метро "Славянский бульвар".

Заявки от горожан принимаются до 25 сентября. Сами торги состоятся 2 октября. Чтобы принять участие в аукционах, необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Как отметили в департаменте, город часто предлагает парковочные места как на отдельных многоуровневых паркингах, так и в жилых домах.

Автовладельцы также могут приобрести одно из 69 машино-мест, выставленных на торги в районе Капотня. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,4 квадратного метра, что дает возможность подобрать место конкретно под свое авто. Аукционы пройдут с 28 сентября по 5 октября.

"Торги Москвы": машино-места на городских торгах

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