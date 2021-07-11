На рейсе Москва – Анталья был выпущен трап при невыясненных обстоятельствах

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На самолете авиакомпании "Россия" произошел выпуск аварийного трапа. Инцидент случился во время подготовки к вылету рейса Москва – Анталья, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя перевозчика.

"Во время подготовки к вылету рейса Москва – Анталья при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета. Было оперативно принято решение о замене воздушного судна", – заявил представитель.

По его данным, вылет был задержан на четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию инцидента.

Некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что аварийный выход открыл пассажир из-за духоты в самолете, после чего был выпущен трап.

Ранее частный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Оба пилота выжили и находятся в сознании.

