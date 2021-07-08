Частный самолет совершил жесткую посадку на Ямале

15:54
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Частный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), оба пилота выжили и находятся в сознании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
По данным ведомства, самолет пропал с радаров во время разведки лесных пожаров. Позднее его удалось обнаружить лежащим на земле в дыму, рядом с ним стоял человек и подавал сигналы.
"Ми-8 обнаружил пострадавших, оба в сознании. Эвакуируются бортом Ми-8 в село Толька Красноселькупского района", – рассказали в МЧС.
Ранее, 6 июля, самолет Ан-26 потерпел крушение вблизи поселка Палана в Камчатском крае. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море. Никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.
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