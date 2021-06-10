Самолет в аэропорту Новосибирска крылом задел мачту освещения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Новосибирске организована проверка, после того как самолет Airbus А321 при рулении в аэропорту города задел крылом временную мачту освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что 9 июня 2021 года в 23:54 самолет Airbus A321, следовавший по маршруту Новосибирск – Москва, при выполнении руления на взлет совершил столкновение левой частью крыла с временной мачтой освещения", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту лайнера находились 183 пассажира, 7 из которых – дети. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты Новосибирского следственного отдела на транспорте уже осмотрели место происшествия и получили объяснения от экипажа.

Следственные мероприятия продолжаются. Специалистам еще предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего и оценить сумму материального ущерба авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет ЯК-40 без пассажиров выкатился при посадке за пределы ВВП в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадавших не было.