Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, командир лайнера сообщил о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта привели в повышенную готовность, однако посадка прошла успешно, и никто не пострадал.

В начале июня в Шереметьево Airbus той же модели, летевший из Санкт-Петербурга, совершил аварийную посадку из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Тогда посадка также прошла в штатном режиме, пострадавших не было.

