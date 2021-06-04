В Шереметьево готовится к посадке самолет со сработавшим датчиком неисправности шасси

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Шереметьево готовится к посадке пассажирский самолет Airbus А-321 со сработавшим датчиком неисправности шасси, совершающий рейс из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"У самолета А-321, выполняющего рейс Санкт-Петербург – Москва, сработал датчик неисправности передней стойки шасси. Он готовится к аварийной посадке", – заявил собеседник агентства.

Позже источник сообщил, что самолет приземлился, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

31 мая экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил лайнер того же семейства, летевший в Москву из Сочи. Уточнялось, что пассажиры почувствовали на борту запах горелой проводки.

