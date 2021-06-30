В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

Видео: Москва 24

В подмосковном лесу совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Согласно предварительной информации, два человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В лесном массиве возле населенного пункта Тураево в городском округе Лыткарино совершил аварийную посадку локомоторный самолет", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в результате случившегося пострадали два человека.

Ранее самолет SSJ 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем. Представители экстренных служб уточнили, что причиной аварийной посадки стал отказ газовой турбины.

Также пассажирский самолет, вылетевший из Чехии, совершил экстренную посадку в Хорватии. Борт сел в городе Сплит после информации о минировании.