Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в Краснодаре

11:00 (обновлено 25.06.2021 11:48)
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Самолет SSJ-100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители экстренных служб уточнили, что причиной аварийной посадки стал отказ газовой турбины.
На борту воздушного судна находился 91 человек, пострадавших нет. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба краснодарского аэропорта сообщила, что самолет вернулся в Краснодар из-за проблемы с наддувом кабины - закачиванием воздуха в салон, пассажиры ждут резервный борт.
"Борт авиакомпании Азимут, следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург, вылетел из аэропорта в 08:50, после взлета командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. После выработки топлива самолет благополучно в 09:52 вернулся в аэропорт базирования в Краснодаре. На борту находился 91 пассажир. Авиакомпания предоставит пассажирам резервный самолет", – отметила пресс-служба аэропорта.
"Наддув кабины – процесс, в котором воздух закачивается в кабину/салон самолета для создания безопасной и комфортной среды для людей на больших высотах", – уточнили журналистам в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Все члены экипажа выжили, однако информации о состоянии их здоровья пока нет.
19 июня у пассажирского самолета Boeing при аварийной посадке в аэропорту Уфы загорелась стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Никто не пострадал.
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