Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в Уфе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У пассажирского самолета Boeing при аварийной посадке в аэропорту Уфы загорелась стойка шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В 20:50 мск при посадке в Уфе у самолета Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров – 71 ребенок", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что пострадавших в результате случившегося нет.

31 мая экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил лайнер, летевший в Москву из Сочи. Уточнялось, что пассажиры почувствовали на борту запах горелой проводки.