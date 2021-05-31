Еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку

Еще один самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно отправили на посадку из-за сообщения об угрозе взрыва на борту лайнера. Как сообщает издание France 24, самолет выполнял рейс из Дублина в Краков, но был вынужден приземлиться в Берлине.

На борту рейса находились 160 пассажиров, никто не пострадал, сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось. Инцидент привлек внимание СМИ после аналогичного сообщения о самолете Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс. Борт сел в Минске также из-за поступившего сообщения о минировании.

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