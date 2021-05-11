Движение транспорта ограничат в трех переулках в центре Москвы

06:19
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Ограничение движения транспорта введут в трех переулках в центре Москвы с 15 мая. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса города.
Известно, что ограничения будут действовать до 30 мая.
В частности, движение ограничат на одной полосе в переулке Хользунова от 18-го до 10-го дома, а также в переулке Оболенский от дома 14 в переулке Хользунова до владения 9, корпус 3 в Оболенском переулке. Кроме того, ограничения введут в Олсуфьевском переулке от Оболенского переулка до дома 2/4 в Олсуфьевском переулке.
"Ограничение движения в связи с проведением дорожных работ", – заявили в центре.
Ранее сообщалось о введении ограничений в движении транспорта в боковом проезде улицы Обручева. Изменения будут действовать с 12 мая по 31 июля круглосуточно.
До этого сообщалось, что в боковом проезде Минской улицы с 12 по 15 мая будет частично ограничено движение транспорта. Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ.
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