Движение частично ограничат в боковом проезде Минской улицы с 12 по 15 мая

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В боковом проезде Минской улицы с 12 по 15 мая будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ. Ограничение будет введено в районе дома 9. Планируется поэтапно занимать одну полосу с организацией приоритетного права проезда с 1:30 до 5:30.
Также по этой же причине с 12 по 15 мая ограничат движение в Проектируемом проезде № 6640. Там движение будет организовано по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.
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