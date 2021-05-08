Движение частично ограничат в боковом проезде Минской улицы с 12 по 15 мая

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В боковом проезде Минской улицы с 12 по 15 мая будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ. Ограничение будет введено в районе дома 9. Планируется поэтапно занимать одну полосу с организацией приоритетного права проезда с 1:30 до 5:30.

Также по этой же причине с 12 по 15 мая ограничат движение в Проектируемом проезде № 6640. Там движение будет организовано по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

