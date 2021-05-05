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Москва 24

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Город

19:00

С 10 мая по 30 июня перекроют участок Наличной улицы

город дороги перекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период с 10 мая по 30 июня будет перекрыт участок Наличной улицы и ограничено движение по Солдатской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Участок Наличной улицы от дома № 4, строения 7, до дома № 3 будет перекрыт полностью.

На Солдатской улице в районе пересечения с Наличной улицей будет перенаправлено движение транспортных средств на трамвайные пути.

Данные ограничения связаны с проведением работ по строительству ТПУ на станции метро "Лефортово".

Ранее часть улиц в Москве перекрывали из-за репетиции парада Победы. Ограничения действовали до окончания мероприятия.

Помимо этого, ряд станций столичного метрополитена работали только на вход. Был ограничен выход со станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

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