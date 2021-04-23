Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

21:24

Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе перекроют с 24 апреля

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе перекроют в ночное время в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 24 апреля по 10 мая 2021 года.

Известно, что движение транспорта будет полностью перекрыто на внешней стороне участке 85-го километра МКАД – от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе до съезда с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

Кроме того, ограничение будет действовать в такие временные промежутки, как с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20, с 04:00 до 04:20 24, 25 и 26 апреля, а также 8, 9, 10 мая.

Ранее сообщалось, что движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 23–24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать