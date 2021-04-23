Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе перекроют с 24 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе перекроют в ночное время в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 24 апреля по 10 мая 2021 года.

Известно, что движение транспорта будет полностью перекрыто на внешней стороне участке 85-го километра МКАД – от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе до съезда с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

Кроме того, ограничение будет действовать в такие временные промежутки, как с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20, с 04:00 до 04:20 24, 25 и 26 апреля, а также 8, 9, 10 мая.

Ранее сообщалось, что движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 23–24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.