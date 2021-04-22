Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 23–24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
"В Москве началась подготовка ко Дню Победы. Это значит, что в городе ближайшие дни пойдет военная техника и движение на некоторых участках будет ограничено. В ночь с 23 на 24 апреля техника пройдет от парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мнёвники. По всему пути движение перекроют, парковка также будет запрещена", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля будут полностью перекрыты парадная площадка "Алабино", Московское малое кольцо (А107), Минское шоссе, внутренняя сторона МКАД, Рублевское шоссе, улица Осенняя, улица Крылатская и встречная полоса улицы Нижние Мнёвники. Такие же ограничения будут введены 9 мая с 15:00 до 18:00.
Также с 04:00 до 07:00 24 апреля будет полностью перекрыто движение на 1-м, 2-м и 3-м Силикатном проезде, встречной полосе Звенигородского шоссе по направлению в сторону улицы Мнёвники, участке проспекта Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; на встречной полосе улицы Народного Ополчения от улицы Мнёвники до Карамышевской набережной, на Карамышевском мосту в сторону улицы Мнёвники, а также на участке улицы Нижние Мнёвники от Крылатской улицы до улицы Мнёвники. Аналогичные ограничения будут действовать 9 мая с 15:00.
Кроме того, с 00:01 23 апреля до 06:00 25 апреля будет действовать запрет на остановки и стоянки на участке Крылатской улицы от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники, а также на участке Осенней улицы от Рублевского шоссе до Крылатской улицы. Такие же ограничения будут действовать с 00:01 8 мая до 06:00 10 мая.
"27 и 29 апреля улицы в центре перекроют для репетиции парада Победы. Ограничения будут действовать еще 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Обо всех предупредим заранее. Пожалуйста, учитывайте изменения, планируя поездки по городу", – рассказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что на Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, разметку наносят на участке от Пушкинской площади до Красной площади. Всего там нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая.
На Тверской начали наносить временную желтую разметку для военной техники
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