Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 23–24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"В Москве началась подготовка ко Дню Победы. Это значит, что в городе ближайшие дни пойдет военная техника и движение на некоторых участках будет ограничено. В ночь с 23 на 24 апреля техника пройдет от парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мнёвники. По всему пути движение перекроют, парковка также будет запрещена", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля будут полностью перекрыты парадная площадка "Алабино", Московское малое кольцо (А107), Минское шоссе, внутренняя сторона МКАД, Рублевское шоссе, улица Осенняя, улица Крылатская и встречная полоса улицы Нижние Мнёвники. Такие же ограничения будут введены 9 мая с 15:00 до 18:00.

Также с 04:00 до 07:00 24 апреля будет полностью перекрыто движение на 1-м, 2-м и 3-м Силикатном проезде, встречной полосе Звенигородского шоссе по направлению в сторону улицы Мнёвники, участке проспекта Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; на встречной полосе улицы Народного Ополчения от улицы Мнёвники до Карамышевской набережной, на Карамышевском мосту в сторону улицы Мнёвники, а также на участке улицы Нижние Мнёвники от Крылатской улицы до улицы Мнёвники. Аналогичные ограничения будут действовать 9 мая с 15:00.

Кроме того, с 00:01 23 апреля до 06:00 25 апреля будет действовать запрет на остановки и стоянки на участке Крылатской улицы от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники, а также на участке Осенней улицы от Рублевского шоссе до Крылатской улицы. Такие же ограничения будут действовать с 00:01 8 мая до 06:00 10 мая.

"27 и 29 апреля улицы в центре перекроют для репетиции парада Победы. Ограничения будут действовать еще 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Обо всех предупредим заранее. Пожалуйста, учитывайте изменения, планируя поездки по городу", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, разметку наносят на участке от Пушкинской площади до Красной площади. Всего там нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая.