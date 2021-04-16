Две полосы перекрыты на Липецкой улице из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Липецкой улице, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

ДТП произошло в районе дома 46к1. Из-за аварии перекрыты две полосы в сторону области. Движение затруднено на 3,2 километра.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

