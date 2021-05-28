С рейса Владивосток – Москва за спиртное сняли двух пассажиров

05:45
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Двух дебоширов сняли с самолета, который готовился вылететь из Владивостока в Москву.
Во время посадки пассажиров двое мужчин начали распивать спиртное, которое пронесли на борт. Решение отстранить нарушителей от полета принял командир экипажа, но те проигнорировали требования.
Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
Когда на место прибыли правоохранители, дебоширы долго отказывались покинуть салон самолета. Одному из нарушителей помимо административного протокола теперь грозит и уголовное дело – во время доставления в дежурную часть он напал на полицейского.
В начале апреля буйного пассажира сняли с рейса Москва – Томск. Пенсионер из Нижнего Новгорода угрожал взорвать самолет, экипажу пришлось вызвать полицию. В итоге вылет задержался на два часа.
Пассажир угрожал взорвать самолет рейсом Москва – Томск из-за просьбы надеть маску
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