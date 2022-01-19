Волочковой может грозить арест до 15 суток за дебош на борту самолета

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Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве в отношении Анастасии Волочковой после скандала, который балерина устроила на борту самолета из-за отказа надеть маску. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

В ведомстве отметили, что сообщение о вызове наряда полиции поступило в дежурную часть аэропорта Шереметьево.

"Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шереметьево Волочкова вела себя неадекватно, оскорбляла сотрудников полиции и размахивала руками. Медицинское освидетельствование зафиксировало у нее состояние алкогольного опьянения.

В отношении балерины были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), а также по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Санкции данных статей предусматривают арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.

"По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", – уточнили в МВД.

Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования представителей экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Сама балерина обвинила стюарда, попросившего ее надеть маску, в провокации, а также заявила о намерении подать на него в суд. По словам Волочковой, она всегда соблюдает масочный режим, а спустила маску, только когда пила кофе.