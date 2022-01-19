Друг Волочковой назвал задержавших ее полицейских золотыми ребятами

Фото: instagram.com/volochkova_art

Друг балерины Анастасии Волочковой Сергей прокомментировал инцидент, произошедший в столичном аэропорту Шереметьево.

"Все у нас отлично, все у нас хорошо. Пообщались с полицейскими – золотые ребята вообще", – заявил он в сторис в Instagram Волочковой.



Ранее сообщалось, что вечером 18 января Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Сама балерина заявила, что маска у нее всегда с собой. В свою очередь, друг Волочковой Дмитрий, который прилетел с ней одним рейсом, рассказал, что она просто спустила маску, когда пила кофе в самолете.