Волочкова обвинила стюарда в провокации после скандала на борту самолета

11:38
Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова обвинила стюарда в провокации после скандала в самолете из-за ее нежелания надеть маску. Видео, на котором она и ее друг рассказывают о ситуации в Шереметьево, балерина опубликовала в своем Instagram.
"Только снимешь маску – там же камеры в самолете – сразу он (стюард. – Прим. ред.) приходит и начинает: "Надевайте маски, надевайте маски". Хотя, когда туда (на Мальдивы. – Прим. ред.) летели, то же самое: люди без масок, ни к кому не подходили. К нам – сразу камеры, сразу все снимать и так далее", – объяснил ее спутник Сергей.
В свою очередь, Волочкова рассказала, что в аэропорту их встречали порядка 20 полицейских. Стюарда также вызвали на допрос, при этом с собой он привел весь экипаж. По словам балерины, за нее и ее партнера начали заступаться другие пассажиры рейса, обращая внимание сотрудников авиакомпании на то, что они сами снимали маски во время полета. Пара назвала случившееся провокацией.
"Я буду подавать в суд на конкретного человека, Ивана", – отметила Волочкова.
По ее мнению, докопаться решили именно до нее, поскольку у нее есть имя, статус и определенное положение в обществе. Пара допустила, что стюарду стало скучно, а в итоге он подставил себя и своих коллег.
Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования представителей экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.
Сама балерина заявила, что маска у нее всегда с собой. А друг, который прилетел с ней одним рейсом, рассказал, что она просто спустила маску, когда пила кофе.
Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску
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